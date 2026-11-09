Grettell Valdez rompe el silencio y habla de la detención de Inés Gómez Mont

La reconocida actriz mexicana Grettell Valdez rompió recientemente el silencio ante los medios de comunicación para hablar sobre la situación legal de la exconductora Inés Gómez Mont, con quien en el pasado mantuvo una cercana amistad y quien fue arrestada recientemente.

El pronunciamiento de la artista se da luego de que las autoridades confirmaron la detención de Gómez Mont en el estado de Florida, Estados Unidos; misma que ocurrió el pasado viernes 30 de octubre de 2026, tras permanecer prófuga de la justicia mexicana durante cinco años.

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¿Qué dijo Grettell Valdez sobre la detención de Inés Gómez?

Durante su encuentro con la prensa, Valdez fue cuestionada sobre su vínculo con la exfigura de televisión. Ante esto, la actriz confirmó que no mantiene ningún tipo de relación con ella desde hace años. La artista explicó que el distanciamiento y corte de comunicación se dio cuando se giraron las primeras órdenes de aprehensión contra Gómez.

A pesar de señalar que el contacto se perdió por completo desde que comenzó la huida legal de la conductora, Grettell Valdez se mostró conmovida por el panorama actual y envió un mensaje mesurado. La actriz expresó que le duele la situación y optó por desearle bendiciones.

"A mí me duele infinitamente la situación, hace años que ni tengo relación con ella, lo único que le deseo son bendiciones... Creo que todos tenemos empatía cuando hay niños de por medio". expresó la artista a los medios de comunicación.

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