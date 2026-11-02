Inés ‘N’ tiene 3 órdenes de aprehensión en México; FGR revela qué pasará si es deportada de EU

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que Inés 'N' tiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

En un mensaje difundido este lunes 2 de noviembre, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que la exconductora, detenida el pasado viernes 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, permanece bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.

Godoy Ramos precisó que la situación migratoria de la detenida deberá ser resuelta por las autoridades de ese país y advirtió que, en caso de ser deportada a México, la FGR ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión.

¿De qué delitos acusa la FGR a Inés Gómez Mont?

La fiscal explicó que una de las órdenes de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, por su probable participación en delincuencia organizada y lavado de dinero.

Las otras dos fueron promovidas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial por el delito de defraudación fiscal equiparada.

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Según las investigaciones, Gómez Mont habría recibido recursos de procedencia ilícita en sus cuentas bancarias personales mediante un esquema de desvío de dinero público y operaciones con empresas fantasma.

La funcionaria señaló que las operaciones investigadas están relacionadas con contratos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Además, la FGR sostiene que la exconductora habría declarado ingresos inferiores a los obtenidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, lo que habría ocasionado la omisión del pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

¿Qué pasará con Inés Gómez Mont tras su detención en Estados Unidos?

Ernestina Godoy informó que México solicitó desde septiembre de 2025 la detención provisional de Gómez Mont con fines de extradición y posteriormente integró la petición formal en coordinación con el Departamento de Justicia estadounidense.

La fiscal explicó que las autoridades mexicanas entregaron las órdenes de aprehensión vigentes y mantienen comunicación con sus homólogos estadounidenses para dar seguimiento al procedimiento.

Sin embargo, aclaró que la detención del 30 de octubre responde actualmente a cuestiones migratorias, por lo que corresponde a Estados Unidos determinar si procede su deportación.

Finalmente, Godoy Ramos subrayó que Inés Gómez Mont mantiene su derecho a la presunción de inocencia y que serán los tribunales mexicanos los encargados de determinar su responsabilidad penal conforme al debido proceso.

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