Galilea Montijo hace polémica declaración sobre la detención la conductora Inés "N"

La Fiscalía General de la República, confirmó el pasado viernes 30 de octubre, la detención en Miami, Florida de la expresentadora de televisión, Inés Gómez Mont, quien tenía varios años escapando de la justicia, pues tiene una orden de aprehensión en México.

Las autoridades confirmaron por medio de un comunicado en redes sociales, que la exconductora de televisión, está siendo investigada por su presunta participación en el delito de defraudación fiscal equiparada, por lo que muy pronto se podría dar su extradición a México.

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Galilea Montijo rompe el silencio sobre la detención de Inés Gómez Mont

Tras confirmarse la detención de su amiga y colega, la conductora del programa ‘Hoy’, Galilea Montijo, habló sobre el caso y la captura de Inés “N” en Florida, Estados Unidos.

Sobre el tema, Montijo afirmó que no quería hablar de la situación por varios motivos, entre ellos que tenía mucha cercanía con los hijos de la ex conductora, por lo que no comentó nada.

"Yo no opino del tema por muchas cuestiones, hay niños de por medio que yo adoro. No puedo decir nada"

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En su encuentro con los medios de comunicación, la conductora reiteró que no podía hablar nada sobre el caso, pues no sabe nada al respecto.

"Dios es sabio y tengo fe, no puedo platicar del tema, no sé nada, es lo único que les puedo decir"

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