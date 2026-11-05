Inés Gómez Mont seguirá detenida en EU: juez rechaza recurso para obtener su libertad

La exconductora mexicana Inés Gómez Mont continuará detenida en Estados Unidos, luego de que un juez federal de Florida rechazara el recurso de hábeas corpus que presentó su defensa para conseguir su liberación.

La resolución fue emitida por Jeffrey T. Kuntz, juez del Distrito Sur de Florida, quien determinó que la presentadora debía acudir primero ante un juez migratorio para solicitar una audiencia de libertad bajo fianza.

Gómez Mont permanece bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses desde el pasado 30 de octubre, cuando fue detenida en Florida.

¿Por qué un juez de Estados Unidos negó la libertad a Inés Gómez Mont?

El juez señaló que Gómez Mont ingresó a territorio estadounidense sin pasar por una inspección migratoria en julio de 2021 y permaneció en el país desde entonces.

Asimismo, precisó que la exconductora no había solicitado una audiencia de fianza ante las autoridades administrativas correspondientes.

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Por esta razón, el tribunal consideró que el recurso presentado no era la vía adecuada para resolver su petición de libertad.

¿Qué pasará con Inés Gómez Mont tras el rechazo de su recurso?

Después de la decisión judicial, la defensa de Gómez Mont deberá solicitar una audiencia ante un juez migratorio, quien podrá determinar si reúne las condiciones para continuar su procedimiento en libertad bajo fianza.

La exconductora permanece en un centro de detención migratoria de Pompano Beach, Florida, mientras se define su situación legal.

#ÚltimaHora ⚖️ La justicia de Estados Unidos negó a Inés Gómez Mont salir de prisión mediante un habeas corpus. La exconductora todavía tiene la posibilidad de solicitar una fianza. #Florida https://t.co/blAyNxNxQz — Martha Berra (@MarthaIBerraA) November 5, 2026

El rechazo del hábeas corpus no implica una orden inmediata de deportación ni significa que haya agotado todas las opciones legales para solicitar su liberación.

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