Sheinbaum Pardo espera extradición de Inés Gómez Mont a México: “La investigación viene desde hace tiempo”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su expectativa de que proceda la extradición de Inés Gómez Mont, quien fue detenida el pasado 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, por autoridades migratorias y enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en territorio mexicano.

Durante la conferencia mañanera de este martes 3 de noviembre, realizada desde Palacio Nacional, la mandataria aclaró que las investigaciones contra la exconductora comenzaron antes de su administración y que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre los avances del caso.

“Es una investigación que no la iniciamos nosotros, viene desde hace bastante tiempo, solo que ahora por motivos de migración fue detenida, esperando pues que pueda proceder la extradición”, declaró Sheinbaum.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las acusaciones contra Inés Gómez Mont?

La presidenta retomó el mensaje que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, difundió el lunes 2 de noviembre, en el que confirmó que Gómez Mont cuenta con tres órdenes de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.

Según las investigaciones de la FGR, la exconductora habría recibido recursos de procedencia ilícita mediante un esquema de triangulación de dinero público relacionado con contratos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos.

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La Fiscalía también señala que habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.

¿Qué pasará con Inés Gómez Mont tras su detención en Estados Unidos?

Ernestina Godoy explicó que la detención de la exconductora responde actualmente a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades estadounidenses.

En caso de que se determine su deportación a México, la FGR procederá a ejecutar las tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra.

Durante la conferencia también se cuestionó a Sheinbaum sobre versiones relacionadas con una solicitud de asilo político de Gómez Mont en Estados Unidos, pero la mandataria no profundizó en ese tema y pidió que la Fiscalía continúe informando sobre el procedimiento.

La exconductora mantiene su derecho a la presunción de inocencia y serán los tribunales mexicanos los encargados de determinar su responsabilidad penal.

IO