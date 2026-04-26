Supernova Génesis 2026: Flor Vigna vence a Alana Flores y se lleva el campeonato

La noche del 26 de abril de 2026 marcó un hito en el boxeo de creadores de contenido con la celebración de Supernova Génesis. En el evento estelar de la velada, la argentina Flor Vigna se consagró campeona tras derrotar a la mexicana Alana Flores, arrebatándole no solo el cinturón, sino también su invicto profesional.

El combate que se encontraba pactado a cuatro asaltos tuvo un final agridulce para los seguidores de Alana. La mexicana que mantenía un récord invicto terminó siendo derrotada y perdiendo su cinturón, además de sumar su primera derrota a manos de la argentina, Flor Vigna.

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Así fue la derrota de Alana Flores en Supernova Génesis 2026

La pelea, pactada a cuatro asaltos, cumplió con las expectativas de los más de 30 mil aficionados presentes. Desde el primer campanazo, ambas pugilistas mostraron estilos contrastantes: Alana buscó aprovechar su estatura y distancia, conectando rectos en los primeros minutos, mientras que Flor Vigna apostó por una guardia cerrada y contragolpear.

La estrategia de la argentina comenzó a surtir efecto a partir del segundo round, sin embargo, fue el tercer asalto el momento decisivo. Vigna logró conectar dos uppercuts que sacudieron a la mexicana, quien, a pesar de mostrar una resistencia admirable, comenzó a reflejar el agotamiento físico.

Para el cuarto y último round, el intercambio de golpes fue constante; Alana intentó cerrar con fuerza para impresionar a los jueces, pero la movilidad de la argentina y su precisión en los cierres de combinación le aseguraron el control del ring. Tras el sonido final de la campana; los jueces decidieron dar la victoria a Flor Vigna con una decisión unánime.

Alana anuncia su retiro oficial del boxeo

La sorpresa más grande de la noche no fue solo el resultado, sino el anuncio posterior. Visiblemente emocionada y tras felicitar a su oponente, Alana Flores anunció su retiro oficial del boxeo. La mexicana, considerada una de las pioneras y máximas referentes de los combates entre streamers, cerró esta etapa de su vida agradeciendo al público.

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