Bárbara de Regil confunde a presentador de Supernova 2026 con John Lennon

Bárbara de Regil se ha vuelto tendencia nuevamente este domingo 26 de abril de 2026, tras protagonizar un momento que muchos usuarios en redes sociales han calificado como "bochornoso" durante el evento Supernova Génesis, celebrado en la Arena Ciudad de México.

Durante el famoso evento de boxeo, la actriz protagonizó un momento que generó críticas en redes sociales. Y es que Bárbara que participó como conductora especial para este evento, confundió el nombre de un famoso locutor de boxeo con un exintegrante de los Beatles.

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Así fue el momento bochornoso de Bárbara de Regil

El incidente ocurrió durante la transmisión en vivo del evento de boxeo e influencers, el cual es seguido por millones de personas. Bárbara de Regil, quien participaba como conductora especial junto al influencer Berth Oh!, tuvo la responsabilidad de presentar a una de las leyendas vivientes del boxeo internacional: el anunciador Jimmy Lennon Jr.

🚨🚨 MOMENTO EXACTO en que BARBARA DE REGIL presenta a JOHN LENNON por error en El evento de box SUPERNOVA ‼️🤣🤣🤣🤣🤣🤣



"Tenemos con ustedes a John Lennon"



Bárbara siendo bárbara ... 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/wWOWzTzndg — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 27, 2026

Sin embargo, al momento de darle la bienvenida al ring, la actriz lo llamó "John Lennon", confundiendo al prestigioso presentador estadounidense con el fallecido e icónico integrante de The Beatles. Este momento generó una ola de críticas en redes sociales, volviendo tendencia este momento.

Así reaccionaron los usuarios a la confusión de Bárbara de Regil

La equivocación no pasó desapercibida y en cuestión de minutos el nombre de la actriz y del músico británico inundaron las tendencias. Las críticas se dividieron principalmente entre los usuarios que tomaron el momento con humor y otros sectores que expresaron su molestia.

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Muchos usuarios bromearon asegurando que el evento era "tan épico" que habían logrado "resucitar" a John Lennon para presentar una pelea de box. Otros sectores expresaron su molestia, señalando una falta de profesionalismo por parte de la actriz al no conocer a Jimmy Lennon Jr., quien es famoso mundialmente por su frase "It's Showtime!".

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