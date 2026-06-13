Sismo de magnitud 5.3 sacude Guerrero; se registra cerca de San Marcos y activa protocolos de revisión

Un sismo preliminar de magnitud 5.3 fue reportado este sábado 13 de junio de 2026 en el estado de Guerrero, de acuerdo con información difundida por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:20:46 horas y tuvo su epicentro a 26 kilómetros al suroeste del municipio de San Marcos, en la región de la Costa Chica de Guerrero. El organismo detalló que el fenómeno se localizó en las coordenadas 16.73 de latitud y -99.63 de longitud, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

La información fue dada a conocer de manera preliminar a través de las redes sociales oficiales del SSN, por lo que los datos podrían actualizarse conforme avance el análisis técnico de los especialistas.

Autoridades activan monitoreo tras el movimiento telúrico

Tras el reporte del sismo, autoridades de Protección Civil y organismos de emergencia iniciaron los protocolos habituales de revisión en las zonas donde pudo percibirse el movimiento.

Debido a la cercanía del epicentro con la costa guerrerense, el temblor fue sentido en diversas localidades de la entidad y también pudo ser percibido de manera ligera en algunas regiones del centro del país.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni daños materiales derivados del evento sísmico. Sin embargo, continúan las evaluaciones en inmuebles, infraestructura pública y vialidades para descartar afectaciones.

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Guerrero, una de las zonas con mayor actividad sísmica

Guerrero forma parte de una de las regiones con mayor actividad sísmica de México debido a la interacción de las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica. Esta condición provoca que la entidad registre de manera frecuente movimientos telúricos de distintas magnitudes.

Especialistas recuerdan que la mayoría de los sismos en la costa del Pacífico mexicano están relacionados con el proceso de subducción de la placa de Cocos bajo la placa continental, fenómeno que genera una constante liberación de energía.

Recomiendan mantenerse informados

Ante este tipo de eventos, las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales del Servicio Sismológico Nacional y de Protección Civil, así como evitar difundir información no confirmada en redes sociales.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.3 Loc. 26 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 13/06/2026 12:20:46 Lat 16.73 Lon -99.63 Pf 10 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 13, 2026

El reporte del SSN corresponde a una medición preliminar, por lo que en las próximas horas podrían actualizarse los datos relacionados con la magnitud, profundidad y ubicación exacta del epicentro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene el seguimiento del evento mientras continúan las revisiones preventivas en Guerrero y entidades cercanas.

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