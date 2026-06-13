¡No respetó el paso peatonal! Atropellan a adulto mayor en la Gobernadores de Campeche

Atropellan a adulto mayor Un adulto mayor resultó lesionado tras ser atropellado por un vehículo compacto en las inmediaciones del barrio de Santa Ana, lo que movilizó a elementos de seguridad y cuerpos de emergencia para atender la situación, donde la guiadora de un auto compacto no hizo su alto en el paso peatonal.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Gobernadores y Circuito Baluartes, cuando el automóvil circulaba con dirección al mercado principal y, antes de llegar a la intersección, embistió al peatón, quien cruzaba en preferencia.

Ante el hecho llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios al adulto mayor, quien presentó diversas lesiones a consecuencia del impacto, mientras las autoridades realizaban el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

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JGH