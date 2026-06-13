Abren 23 módulos en Campeche para el registro al Servicio Universal de Salud

Con 23 módulos distribuidos en todo el Estado para dar atención a los 13 municipios, la Delegación de Programas para el Bienestar en Campeche continúa con el registro de personas adultas mayores y personas con discapacidad al Servicio Universal de Salud.

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En la Entidad, los sectores en cuestión suman una población mayor a las 100 mil 400 personas, considerando datos del Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno Federal. El promedio se divide entre 86 mil 72 personas asistidas con la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y 14 mil 328 mediante la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.

El titular en Campeche de los Programas para el Bienestar, José Antonio Cardozo Rivero, informó que los Servidores de la Nación incluso laboran los sábados, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, para dar atención a las personas que no pueden acudir entre semana.

Recordó que, para realizar el registro, las personas interesadas deberán presentar documentación básica, siendo esta una identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y un número telefónico de contacto.

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JGH