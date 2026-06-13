Indira Vizcaíno destaca a Manzanillo como motor energético de México durante inauguración de nueva central de CFE

Durante la inauguración de la Central de Ciclo Combinado en Manzanillo, Colima, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva aseguró que la nueva infraestructura representa una realidad tangible para el desarrollo energético del país y un paso relevante para la transformación económica y ambiental de la entidad.

Ante autoridades federales, directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y trabajadores del sector energético, la mandataria estatal señaló que la nueva planta ya se encuentra en operación y contribuye al suministro eléctrico del Sistema Eléctrico Nacional, beneficiando principalmente al occidente y la región del Bajío.

Vizcaíno destacó que con esta inversión el complejo termoeléctrico Manuel Álvarez Moreno se convierte en el centro de generación eléctrica con mayor capacidad instalada de México y uno de los más importantes de América Latina.

Manzanillo fortalece su papel en la economía nacional

La gobernadora recordó que Manzanillo es uno de los principales motores económicos del país debido a su actividad portuaria, ya que concentra una parte significativa del comercio internacional que ingresa y sale de México.

Afirmó que ahora el municipio no solo destaca por sus operaciones logísticas y comerciales, sino también por su contribución al sistema energético nacional.

“Manzanillo mueve mercancías para México y ahora también ilumina una parte importante del territorio nacional”, destacó durante su intervención.

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Desarrollo económico y protección ambiental

Uno de los ejes centrales del mensaje de la gobernadora fue la compatibilidad entre crecimiento económico y conservación ambiental.

Vizcaíno aseguró que el gobierno estatal ha impulsado una estrategia para que la expansión del puerto y las inversiones productivas generen bienestar para la población sin comprometer los recursos naturales de la entidad.

En ese sentido, mencionó que la zona de la Laguna de Cuyutlán será escenario tanto de proyectos de desarrollo económico como de acciones de conservación ambiental que buscarán preservar uno de los ecosistemas más relevantes de Colima.

La mandataria sostuvo que la nueva central representa un ejemplo de cómo la infraestructura estratégica puede avanzar bajo criterios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

Tecnología más eficiente y menores emisiones

Durante su discurso, la gobernadora resaltó las ventajas ambientales de la nueva instalación energética, al señalar que opera con tecnologías más eficientes basadas en gas natural y sistemas de generación que reducen significativamente las emisiones contaminantes.

Explicó que la disminución de emisiones equivale a retirar de circulación más de 300 mil vehículos, cifra superior al parque vehicular de todo el estado de Colima.

Asimismo, destacó el ahorro de agua asociado a la operación de la planta y la reducción de niveles de ruido respecto a instalaciones termoeléctricas convencionales.

Inauguración: Central de Ciclo Combinado. Manzanillo, Colima https://t.co/2cyGjIMhLI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 13, 2026

Reconoce liderazgo de las mujeres en el sector energético

Vizcaíno también subrayó el papel que actualmente desempeñan las mujeres en áreas estratégicas del país.

La gobernadora destacó que la inauguración de la central ocurre bajo el liderazgo de la primera mujer presidenta de México, con una mujer al frente de la Secretaría de Energía y otra más encabezando la Comisión Federal de Electricidad.

Aseguró que este momento refleja los cambios que vive el país en materia de participación femenina en la toma de decisiones y en sectores históricamente dominados por hombres.

Finalmente, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar inversiones en Colima y reiteró que la entidad apuesta por un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico, bienestar social y protección ambiental, principios que, afirmó, quedan reflejados en la nueva Central de Ciclo Combinado de Manzanillo.

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