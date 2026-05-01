Sale a la luz el motivo del divorcio de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

Durante estos días, mucho se ha comentado sobre la crisis matrimonial que están atravesando Alexis Ayala y Cinthia Aparicio. Pues recordemos que fue el propio actor, quien confirmó que se encuentra en proceso de divorcio, después de casi tres años de llegar al altar.

Sin dar muchos detalles al respecto, el actor sólo comentó que oficialmente comenzaron el proceso de divorcio, el cual se está llevando de la manera más tranquila; aunque fue la actriz quien tomó la decisión de poner fin a la relación.

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"Ella decidió que ya no estuviéramos juntos... nos replanteamos como pareja"

¿Cuál es el verdadero motivo de la separación?

Incluso, llegó a comentar que a Cinthia Aparicio le crecieron unas alas hermosas y que ya no veía un futuro en el matrimonio. Aunque fuentes cercanas a la pareja mencionaron que la verdadera razón fue la falta de liquidez.

"Pues el dinero, imagínate, tuvieron que vender la casa"

Noticia Destacada Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorcian a menos de tres años de su llegada al altar

Esta información llegó a la Reina Venenosa, quien comentó que Alexis Ayala no tiene el mejor carácter del mundo, pero los problemas financieros fueron un detonante más.

"Era obvio que mientras había dinero, había puro amor y felicidad"

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