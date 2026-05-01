Rubén Rocha Moya pide licencia temporal como Gobernador de Sinaloa, luego de acusaciones de USA por supuestos nexos con el narco

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió licencia temporal al Congreso tras las acusaciones que el gobierno de los Estados Unidos hizo en su contra por su probable participación en diferentes delitos y nexos con el crimen organizado.

“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de Gobernador, mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana. También lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación”, declaró Rocha Moya, a través de un video.

El mandatario sinaloense aseguró durante su mensaje que las acusaciones en su contra son totalmente falsas y que tiene la consciencia tranquila, además, que nunca ha traicionado al pueblo de la entidad que gobierna ni a su familia.

“Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente: son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado, y nunca los traicionaré”, aseguró.

También destacó que no permitirá que se manche el movimiento que representa por medio de su persona y el caso en el que está involucrado, ya que éste ha beneficiado a millones de mexicanos desde que comenzó la llamada Cuarta Transformación.

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“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos, que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos hasta de los más elemental”, afirmó.

Presidente municipal de Culiacán también pide licencia temporal

Además del Gobernador Rubén Rocha Moya, Juan de Dios Gámez Mendívil también solicitó licencia temporal a su cargo como presidente municipal de Culiacán, Sinaloa. Esta solicitud la realizó en medio de cuestionamientos por parte de integrantes del cabildo.