Candente cierre de temporada de El Calor de Cancún tras vencer a Santas del Potosí

El Calor de Cancún Femenil tuvo un cierre triunfal en la Temporada 2026 de la Liga Caliente.Mx LNBP Femenil y se reportó listo para los Playoffs, tras superar 80-61 a Santas del Potosí, en lo que fue el segundo compromiso de la Serie 8, disputado en el Poliforum Quintana Roo.

Con este resultado, los equipos dividieron triunfos en esta serie y ahora tienen en puerta disputar la fase de Playoffs.

Desde el arranque, El Calor Femenil se lanzó al ataque buscando hacer daño y con una inspirada Jerkaila Jordán encabezó el ataque cancunense, marcando diferencia en la pizarra, con un 26-15 a favor de las de Cancún, así se cerró el primer parcial.

Para el segundo parcial, Santas buscó acortar la distancia en el marcador, por lo que se hicieron presentes Kaia Harrison comando la ofensiva, pero El Calor tuvo otro plan y se sumaron Alexia Lagunas y Danielle Rainey para mantener el liderato en el encuentro; ya con la pizarra 51-32 a favor de El Calor, fue como se fueron al descanso.

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Santas se mantuvieron insistentes en el tercer cuarto con una ofensiva liderada por Dontavia Waggoner y Christeina Bryan, pero El Calor Femenil supo mantener el control, aquí se hizo presente Iimar’I Thomas, al cierre, la pizarra seguía favoreciendo a las de Cancún con un marcador de 69-53.

El cuarto y último parcial fue trámite para El Calor, que con unas inspiradas Shae Kelley y Elizaveta Shabanova sellaron la victoria con un 80-61.

Al final, la jugadora más destacada fue Shae Kelley que anotó 17 puntos, le complementaron Danielle Rainey, Iimar’I Thomas y Jerkaila Jordán que cada una hizo 13; mientras que por Santas, resaltaron Dontavia Waggoner, Kaia Harrison y Jillian Hollingshead, cada una aportó 13 puntos.