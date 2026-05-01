Incendio en Mérida: arde predio en Santa Rosa este 1 de mayo y activan protocolos; ¿cuál es el saldo?

El Ayuntamiento de Mérida informa que tomó conocimiento de un incendio registrado en un predio ubicado en la colonia Santa Rosa, al sur de la ciudad, mismo que fue atendido de manera oportuna por elementos del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades municipales.

De acuerdo con reportes preliminares difundidos en redes sociales, el siniestro consumió un inmueble en dicha zona, generando la movilización de cuerpos de emergencia para controlar el fuego y evitar su propagación a predios aledaños.

Desde el primer momento, personal del Ayuntamiento, a través de la dirección de Desarrollo Social se trasladó al sitio para verificar afectaciones y brindar atención inmediata a las personas involucradas en coordinación con Protección Civil Municipal.

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La dependencia confirmó que se mantiene en coordinación con las autoridades estatales para el seguimiento del caso, así como para determinar las causas del incendio y evaluar los daños materiales. También verificará la situación del seguro para vivienda del programa “Tu Casa Segura” que seguro incluye en el pago del impuesto Predial.

Acompañamiento y apoyo a familias

Siguiendo el protocolo aplicado en situaciones similares, como el incendio ocurrido recientemente en la colonia San Luis Sur Dzununcán, la administración municipal informó que se activarán acciones de apoyo integral para la familia que pudiera haber resultado afectada.

En ese caso, el Ayuntamiento brindará atención a los afectados por conducto del área jurídica, incluyendo la entrega de despensas, ropa y artículos básicos, así como labores de limpieza de predios y retiro de escombros en coordinación con Obras Públicas, además de acompañamiento en trámites institucionales.

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El Ayuntamiento de Mérida refrenda su compromiso de actuar con cercanía, prontitud y sensibilidad ante este tipo de emergencias, poniendo en el centro a las familias meridanas y garantizando que no enfrenten solas situaciones adversas.

Finalmente, se invita a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia a los números oficiales y a seguir las indicaciones de las autoridades para prevenir riesgos.

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