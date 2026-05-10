Chayanne enciende las redes con bello mensaje por el “Día de las Madres”.

El icónico cantante puertorriqueño, Chayanne, ha vuelto a conquistar el corazón de millones de seguidores este 10 de mayo de 2026. A través de sus plataformas digitales, espacio en donde emitió un bello mensaje que ha generado emoción entre sus seguidores en diversas plataformas.

El cantante usó sus plataformas con la finalidad de reconocer la importancia de las madres dentro de la sociedad. Por medio de un emotivo mensaje; Chayanne enterneció el corazón de sus seguidores que lo han vuelto a reafirmar como "el papá de Latinoamérica" durante este domingo.

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Chayanne enternece las redes este 10 de mayo

A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, el artista envió un mensaje directo y cargado de afecto que rápidamente se volvió tendencia en países como México, Chile y Argentina. En el material audiovisual compartido en Instagram y X, se observa al intérprete de "Torero" sonriente y sosteniendo un ramo de flores rosas.

Con su habitual carisma, Chayanne se dirigió a sus seguidoras diciendo: "Mi amor, hoy es un día especial. Feliz Día de las Madres. Esto es para ti", mientras de fondo se escuchaba su éxito romántico "Yo te amo". Sin embargo; el cantante no solo se limitó al video y acompañó el clip con un mensaje.

Chayanne acompañó la publicación con una dedicatoria escrita que profundiza en el valor de la figura materna: "Cómo olvidar uno de los días más bonitos y especiales del año… El día de las mujeres que nos enseñaron el verdadero significado del amor. Feliz Día de las Madres".

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