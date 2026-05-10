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Día de las Madres: así llaman a mamá en lengua maya en Yucatán

La lengua maya sigue vigente en Yucatán, principalmente en fiestas como el 10 de mayo.

Por Redacción Por Esto!

10 de may de 2026

1 min

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En el Día de las Madres también se mantiene viva la lengua maya
En el Día de las Madres también se mantiene viva la lengua maya / Especial

En este Día de las Madres, miles de familias en Yucatán celebran no solo con flores, regalos y serenatas, sino también recordando parte de sus raíces culturales.

Una de las dudas más buscadas durante esta fecha es cómo se dice “mamá” en lengua maya, una palabra que continúa presente en comunidades y hogares de la región.

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La lengua maya yucateca forma parte de la identidad cultural del estado y todavía es hablada por miles de personas. Incluso quienes no dominan completamente el idioma suelen conservar palabras y expresiones tradicionales que pasan de generación en generación.

Así se dice mamá en maya

En maya yucateco, mamá se dice “na’” o “naa”, término utilizado de manera cariñosa y respetuosa para referirse a la madre dentro de la familia.

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La palabra sigue vigente en distintas comunidades mayahablantes de Yucatán y en expresiones cotidianas que mezclan español y maya.

De acuerdo con promotores culturales, esta palabra representa no solo el vínculo familiar, sino también la importancia de la mujer dentro de la cultura maya, donde históricamente las madres han desempeñado un papel fundamental en la preservación de las tradiciones y costumbres.

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