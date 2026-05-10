Día de las Madres: así llaman a mamá en lengua maya en Yucatán

En este Día de las Madres, miles de familias en Yucatán celebran no solo con flores, regalos y serenatas, sino también recordando parte de sus raíces culturales.

Una de las dudas más buscadas durante esta fecha es cómo se dice “mamá” en lengua maya, una palabra que continúa presente en comunidades y hogares de la región.

Noticia Destacada Claudia Sheinbaum celebra a las mamás mexicanas este 10 de mayo y pide reconocer su esfuerzo diario

La lengua maya yucateca forma parte de la identidad cultural del estado y todavía es hablada por miles de personas. Incluso quienes no dominan completamente el idioma suelen conservar palabras y expresiones tradicionales que pasan de generación en generación.

Así se dice mamá en maya

En maya yucateco, mamá se dice “na’” o “naa”, término utilizado de manera cariñosa y respetuosa para referirse a la madre dentro de la familia.

Noticia Destacada “¿Dónde están nuestros hijos?”: Con fotos en las manos y dolor en el alma, madres buscadoras marchan en Mérida

La palabra sigue vigente en distintas comunidades mayahablantes de Yucatán y en expresiones cotidianas que mezclan español y maya.

De acuerdo con promotores culturales, esta palabra representa no solo el vínculo familiar, sino también la importancia de la mujer dentro de la cultura maya, donde históricamente las madres han desempeñado un papel fundamental en la preservación de las tradiciones y costumbres.