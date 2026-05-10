Don Ramón tendrá su propia bioserie con el respaldo de Grupo Chespirito.

Hace unos días se dio la noticia de que el legendario Ramón Valdés tendrá su propia producción biográfica, consolidando lo que ya se conoce popularmente como el "Chespiritoverso". La producción buscaría responder algunas cuestiones sobre la vida del famoso comediante.

Además de informar que la producción será respaldada por Grupo Chespirito, se dio a conocer que la trama no seguirá a Ramón solamente dentro de la serie de “El Chavo del 8”, sino que, mostrará otros datos importantes de su vida. Mostrando el antes y después de llegar a la fama.

Noticia Destacada Hijo de Ramón Valdés afirma que Florinda Meza fue la responsable de que su padre dejara "El Chavo del 8"

¿Qué se sabe de la nueva bioserie de Don Ramón?

Tras el rotundo éxito de la serie “Sin querer queriendo”, Warner Bros. Discovery y Grupo Chespirito confirmaron el desarrollo de esta nueva bioserie. El anuncio se formalizó durante los eventos de presentación de contenidos de 2026, posicionando a Don Ramón como el siguiente gran pilar de la franquicia en la plataforma Max.

A diferencia de otras producciones, esta serie no solo se enfocará en su etapa en “El Chavo del 8”. La trama mostrará su vida antes de la fama y su pertenencia a la "dinastía Valdés", además de compartir cómo la realidad superaba a la ficción, retratando los diversos trabajos que el actor tuvo que desempeñar en la vida real.

¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho, muy pronto solo en HBO Max. pic.twitter.com/zkUwutdVfi — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) November 25, 2025

Uno de los puntos de mayor interés será el trasfondo de su renuncia a los programas de Chespirito, que, según sus familiares, estuvo motivada por diferencias creativas y la gestión de Florinda Meza.

Elenco y equipo creativo de la bioserie de Don Ramón

El proyecto contará con el mismo equipo creativo que lideró la bioserie de Chespirito, garantizando una continuidad visual y narrativa. Aunque Miguel Islas interpretó a Ramón Valdés en la serie de Gómez Bolaños, aún no se ha confirmado oficialmente si él repetirá el papel o si se buscará a un nuevo actor para mostrar etapas más jóvenes o maduras.

Noticia Destacada Édgar Vivar actor de “El Chavo del 8”; se someterá a una cirugía a sus 77 años

Se ha mencionado que existe comunicación con los hijos del actor, especialmente con Esteban y Miguel Valdés, para asegurar que la historia sea fiel a la realidad del hombre detrás del personaje. Aunque la producción ya está en fase de desarrollo activo en este 2026, no se ha dado una fecha exacta de lanzamiento.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal