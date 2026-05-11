¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se van a dar una segunda oportunidad?

Después de varios años en los que han estado divorciados, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sorprendieron a sus seguidores al anunciar una nueva colaboración en una película titulada ‘Hasta el Fin del Mundo’.

Por medio de redes sociales, se dio a conocer este nuevo proyecto en donde salen los dos famosos, generando un sinfín de comentarios entre el público; principalmente por la historia de amor que vivieron hace algunos años.

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Sin embargo, pese a estar separados desde el 2020, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han dejado claro en los medios de comunicación que siempre han tratado de tener una buena relación, principalmente por el bien de su hija Kailani.

Ahora, por medio de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió una imagen en donde agregó un mensaje que sorprendió a todos, pues habló de las transformaciones personales y emocionales que acompañan ciertas historias de vida.

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“Hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto”

Se sabe que esta nueva entrega estará llegando a la plantilla el próximo 23 de junio, la actriz también agradeció al director Emiliano Castro Vizcarra y distintas casas productoras involucradas en el proyecto cinematográfico.

Finalmente, pese a todos los rumores que se generaron después de su ruptura, la actriz no dudó en compartir un último mensaje: “Nos vemos en el cine (Y no, no es IA)”

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