Laura León defiende a Vadhir Derbez ante denuncia de acoso: “No hagas caso”

La famosa cantante y actriz Laura León, conocida como "La Tesorito", causó revuelo en el mundo del espectáculo al expresar su apoyo público a Vadhir Derbez. El actor y cantante enfrenta actualmente una denuncia por presunto abuso sexual interpuesta por una modelo de 19 años.

La cantante tuvo un encuentro con la prensa en donde fue cuestionada sobre el asunto relacionado con el hijo de Eugenio Derbez. Laura no se quedó callada y ante los cuestionamientos, defendió a Vadhir, además de minimizar las acusaciones que se han realizado en su contra.

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¿Qué dijo Laura León sobre las acusaciones contra Vadhir Derbez?

En un encuentro con la prensa, Laura León minimizó las acusaciones contra el hijo de Eugenio, calificándolas de "tonterías". La actriz recomendó a Vadhir no preocuparse por el proceso legal, asegurando que confía en su inocencia. Además, la cantante mencionó que hoy en día es necesario cuidarse mucho, pues "caen cosas muy desagradables" que pueden lastimar a las personas.

“No hagas caso, Vadhir, estás muy guapo. No hagas caso de esas tonterías. Cuídate, hijo. Cuidémonos todos porque de repente caen cosas muy desagradables y muy feas que te lastiman el alma (…) Se va a solucionar” declaró la cantante.

Incluso, la actriz generó controversia al sugerir que algunas situaciones pueden ser malinterpretadas o provocadas, afirmando: "Ahorita la gente... aparte, les dices a las muchachitas: 'Siéntate' y se acuestan, ¿qué vas a hacer?". Con estas palabras, León dejó claro que considera que el actor es víctima de una situación injusta.

Denuncia contra Vadhir Derbez

La acusación contra Vadhir surgió a principios de mayo, cuando una modelo estadounidense de 19 años alega que, durante la filmación de un video musical en Coyoacán, Ciudad de México (CDMX); el actor la besó y tocó sin su consentimiento en una locación.

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Según la carpeta de investigación filtrada a medios como “De Primera Mano", la joven afirma que pidió ayuda al personal de producción, pero al no recibir respuesta, abandonó el lugar para presentar la denuncia formal.

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