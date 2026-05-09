Vadhir Derbez habla sobre las veces que lo han acusado de abuso

El actor y cantante Vadhir Derbez se encuentra nuevamente en el ojo público tras pronunciarse sobre las acusaciones que han circulado en su contra en los últimos días.

El también hijo de Eugenio Derbez decidió hablar públicamente para aclarar su postura y defenderse de los señalamientos sobre presunto abuso.

Vadhir niega categóricamente las acusaciones y asegura que los hechos no corresponden a la realidad.

Además, señaló que cuenta con elementos que respaldarían su versión, como material del momento en que ocurrieron los hechos y la presencia de testigos.

En sus declaraciones, el artista también expresó que el caso podría estar relacionado con un intento de extorsión, versión que su equipo legal ha mencionado como parte de la defensa.

Hasta el momento, el proceso continúa en revisión por parte de las autoridades correspondientes.

Este caso ha generado conversación en redes sociales, donde usuarios han mostrado opiniones divididas mientras se espera que el proceso legal avance y se aclaren los hechos.