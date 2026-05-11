Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito niega demandas por serie “Sin querer queriendo”

Roberto Gómez Fernández, hijo del legendario Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", ha vuelto a ser el centro de atención mediática tras el arrollador éxito de la bioserie "Sin querer queriendo", y es que, desde la salida de esta producción han circulado rumores de posibles demandas por parte de Florinda Meza.

Debido a los persistentes rumores sobre conflictos legales, el productor decidió romper el silencio sobre este tema. El productor ha sido enfático en desmentir la existencia de demandas formales por parte de figuras clave como la viuda de su padre u otras figuras públicas.

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Hijo de Chespirito aclara rumores sobre demandas por “Sin querer queriendo”

Roberto Gómez Fernández aclaró recientemente en diversas entrevistas que, a pesar de la controversia que generó el estreno de la serie en 2025 por la plataforma Max, no existen procesos legales activos en su contra ni contra la productora por parte de la viuda de su padre.

Aunque Meza ha manifestado públicamente su desacuerdo con cómo se retrataron ciertos eventos y el uso de su imagen, ha confirmado a través de sus representantes que no ha interpuesto demandas, prefiriendo mantener el debate en el terreno de la opinión pública y el respeto al legado.

El productor rechazó tajantemente que la serie fuera un instrumento de "venganza" personal. Afirmó que el objetivo siempre fue humanizar a su padre, mostrando tanto sus brillantes éxitos como sus errores.

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