Guillermo del Toro recibe ovación en Cannes y lanza mensaje contra la IA.

En el marco del Festival de Cannes 2026, el cineasta mexicano Guillermo del Toro ha vuelto a ser el centro de atención, no solo por la nostalgia de su legado dentro de la industria, sino por una feroz defensa de la esencia humana frente al avance tecnológico. Lanzando un discurso contra la Inteligencia Artificial (IA).

El director regresó al certamen para presentar la restauración en 4K de su obra maestra, “El laberinto del fauno”, celebrando el 20º aniversario de su estreno original. Durante su intervención, el director lanzó un mensaje que ha resonado con fuerza en toda la industria cinematográfica.

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Del Toro se lanza en contra de la IA en el Festival de Cannes

Fue durante su participación en el Festival de Cannes que Guillermo del Toro aprovechó para lanzar un discurso crítico directo a quienes pretenden sustituir el proceso creativo con herramientas digitales como puede ser el uso de la Inteligencia Artificial (IA).

"Estamos en tiempos que hacen que esta película sea más pertinente que nunca, porque nos dicen que es inútil resistirse, que el arte se puede hacer con una maldita aplicación". Para el director, el uso de la IA en el arte no es solo una cuestión técnica, sino una amenaza a la vulnerabilidad humana.

Guillermo Del Toro receives a long standing ovation after the screening of ‘Pan’s Labyrinth’ at the #CannesFilmFestival and says “fuck AI” in his post-screening speech.



Cannes boss Thierry Frémaux responds, “that was the first political statement of the festival” pic.twitter.com/OcPlHKVq3u — Deadline (@DEADLINE) May 12, 2026

Del Toro argumentó que la belleza del cine reside en la imperfección y en el riesgo personal que el artista pone en cada fotograma, algo que un algoritmo solo puede "promediar" estadísticamente. Aunado a esto; el mexicano destacó la importancia de los equipos humanos que hacen posible el cine fantástico y de terror.

Ovación para Guillermo del Toro en Cannes

La ovación recibida este año en el Teatro Debussy reafirmó su posición como una de las figuras más respetadas del cine. Del Toro aprovechó el foco para pedir a los estudios y creadores que no cedan ante la presión de la eficiencia tecnológica, recordando que la conexión del público con una película nace de saber que hay un corazón humano.

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