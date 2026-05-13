Alejandra Guzmán revela que Silvia Pinal le dejó el cuadro que le hizo Diego Rivera y en dónde lo tiene

Después de varias especulaciones sobre la herencia de Silvia Pinal, ahora su hija, Alejandra Guzmán decidió hablar un poco sobre este tema con los medios de comunicación, esto con motivo del estreno de su nuevo sencillo “Los que nos quedamos”. Cabe mencionar que esta letra está inspirada en el fallecimiento de la fallecida actriz.

En el encuentro que tuvo con diferentes medios de comunicación, la cantante habló sobre la herencia de su madre, ahí reveló el destino que tuvo el famoso cuadro que Diego Rivera le pintó a Silvia Pinal.

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Alejandra Guzmán revela el destino del cuadro que Diego Rivera le pintó a Silvia Pinal

La cantante mencionó que la herencia más grande que le dejó su madre; es el orgullo de llevar su sangre, pero también reveló que ella tiene el famoso cuadro.

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“De mi madre he heredado muchas cosas, pero yo lo llevo en la sangre, ¿sabes?, lo que realmente vale para mi es lo que me enseñó su vida, pero, siempre estuve ching… por ese cuadro de mi mamá, le dio: ‘Ay mami, es que yo, ay mira no me des nada más que el cuadro’, porque a mí me gusta pintar, pinto desde chiquita, entonces jamás pensé que me lo fuera a dejar a mi”

Aseguró que no lo tiene en sus manos, pues se encuentra en restauración en Nueva York.

“Lo están restaurando, fui al lugar, está en Nueva York, por un amigo Eugenio López, entonces estoy tratando de que todo esté en orden hasta que se resuelva la situación”

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