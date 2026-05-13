¿A qué hora va a llover en CDMX este miércoles 13 de mayo? Prevén lluvia fuerte y granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que este miércoles 13 de mayo se esperan lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo durante la tarde y noche.

De acuerdo con el boletín meteorológico emitido a las 14:00 horas, el pronóstico de tiempo severo contempla lluvia fuerte y granizo principalmente en las zonas sur y poniente de la capital.

El periodo de mayor atención será de las 15:00 a las 22:00 horas, horario en el que podrían presentarse las precipitaciones más intensas, acompañadas de tormenta eléctrica.

¿En qué zonas de CDMX habrá lluvia fuerte y granizo?

Protección Civil señaló que las condiciones más relevantes se concentrarán en el sur y poniente de la Ciudad de México.

Noticia Destacada Pronóstico del clima en Yucatán 13 de mayo: Vaguada provocará lluvias fuertes este miércoles

Además, se prevé cielo nublado y vientos del norte y noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

La dependencia recomendó a la población mantenerse atenta al Sistema de Alerta Temprana, especialmente si debe trasladarse durante la tarde o noche.

¿Cómo estará el clima en CDMX este miércoles?

La temperatura actual reportada es de 25 °C en la alcaldía Venustiano Carranza, con una máxima esperada de 25 °C y una mínima de 14 °C en las próximas horas.

Durante la tarde y noche se prevé cielo nublado, #lluvias fuertes puntuales, actividad #eléctrica y posible caída de #granizo, principalmente en el sur y poniente.



Mañana se espera disminución de lluvias e incremento de temperaturas en la Ciudad de México.



🌡️#Temperatura… pic.twitter.com/6I5iFBsnmy — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 13, 2026

También se estiman acumulados de lluvia de 15 a 29 milímetros. Para el jueves se espera una disminución de lluvias y un incremento de temperaturas en la capital.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO