Despliegan operativo por la desaparición de un hombre de 77 años entre los montes de Halachó y Maxcanú

La búsqueda de Santiago Chim Vela, de 77 años de edad, continúa activa en una extensa zona de monte entre los municipios de Halachó y Maxcanú, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), autoridades municipales y habitantes de la región mantienen un operativo coordinado para localizar al adulto mayor, desaparecido desde el pasado viernes 8 de mayo.

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De acuerdo con la información oficial, fueron sus familiares quienes reportaron la desaparición luego de que el hombre saliera rumbo al rancho Sinkeuel, en Halachó, sin regresar posteriormente a su domicilio, lo que encendió la alerta entre sus allegados y autoridades.

Desde que se recibió el reporte, agentes estatales y personal operativo desplegaron recorridos en brechas, caminos rurales y áreas de monte cercanas al último punto donde fue visto.

Este miércoles, las labores se reforzaron con el uso de drones y una unidad canina especializada, además de patrullajes terrestres en coordinación con pobladores de la zona.

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La SSP informó que las acciones de búsqueda se mantienen bajo los protocolos correspondientes y que existe comunicación permanente con la familia del desaparecido para informar sobre los avances del operativo.

Santiago Chim Vela mide aproximadamente 1.55 metros de estatura, es de complexión robusta, tez morena, ojos color café y cabello corto, lacio y entrecano. Al momento de su desaparición vestía camisa gris de manga corta, pantalón negro y botas color café.

Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero. En caso de contar con datos relevantes, pidieron comunicarse de inmediato al número de emergencias 9-1-1.