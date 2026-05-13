Congreso de Campeche aprueba creación de Consejos Ciudadanos para reforzar la seguridad

Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado avaló la creación de un Consejo de Participación Ciudadana para la Seguridad, ante las medidas de prevención necesarias para garantizar su bienestar.

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La reforma adiciona la fracción IX bis al artículo 103 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, para facultar a los municipios la creación de estos comités, que podrán exponer sus necesidades ante las instancias públicas.

"Establecer un Consejo de Participación Ciudadana para la Seguridad, como órgano colegiado de carácter consultivo, integrado por representantes vecinales, autoridades municipales competentes y miembros de redes comunitarias, con el objeto de promover la colaboración ciudadana en la formulación, seguimiento y evaluación de estrategias locales de seguridad y proximidad social", establece la reforma.

Además, las autoridades estarán obligadas junto con el consejo a realizar recorridos comunitarios periódicos orientados a recabar opiniones, inquietudes y propuestas de mejora por parte de la población.

Así como el funcionamiento del Consejo se regirá por los principios de buena administración, buen gobierno, gobierno abierto, integridad pública, atención ciudadana y participación social, garantizando en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos.

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JGH