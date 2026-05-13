Mujer sufre descompensación en panteón de Santa Lucía en Campeche y moviliza a paramédicos

Paramédicos del sector salud se movilizaron al interior del panteón municipal del barrio de Santa Lucía, luego de que una mujer comenzara a sentirse mal derivado de una desestabilización causada por las altas temperaturas.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 108, donde trabajadores y visitantes del camposanto se percataron de que la ciudadana presentó malestares físicos, por lo que solicitaron el apoyo del número de emergencia, llegando personal médico para brindarle atención prehospitalaria.

Tras ser valorada y estabilizada en el lugar, los socorristas determinaron que no era necesario su traslado a un hospital, permaneciendo bajo resguardo de empleados del cementerio hasta la llegada de sus familiares, quienes finalmente se hicieron cargo de la situación.

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JGH