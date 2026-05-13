Esto decía el último mensaje de la actriz Pamela Marisa, quien perdió la vida años 32 años

El día de ayer, se dio a conocer que la actriz Pamela Marisa, quien perdió la vida a los 32 años, la información sobre su fallecimiento fue confirmada por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, quienes publicaron un emotivo mensaje para darle el último adiós.

En la publicación de la dependencia, se destacó el gran trabajo que había hecho la joven actriz dentro de la industria del entretenimiento, aunque también se sabe que hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento.

Noticia Destacada Querida actriz perdió la vida de forma inesperada a los 32 años

"El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León se une a la pena que embarga a la comunidad teatral por el sensible fallecimiento de Pamela Marisa, actriz, cantante y bailarina"

Recordemos que, Pamela Marisa se desarrolló como actriz, cantante y bailarina, su talento la llevó a formar parte de producciones importantes como "Los miserables", "Legalmente Rubia", "Los Monstruos", "Olvidarás el fuego" y "El diario de Ana Frank", todas estas en la industria teatral.

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¿Cuál fue el último mensaje de Pamela Marisa?

Luego de darse a conocer su fallecimiento, muchos de sus fans y usuarios de las redes sociales, destacaron la que fue su última publicación en la plataforma de Instagram, la cual hizo el 24 de marzo del 2026.

Se trata de un video en donde se puede ver a la joven actriz haciendo una colaboración con el Tecnológico de Monterrey, en los comentarios de la publicación le han dado el último adiós sus fans.

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