Perrito de la familia Aguilar perdió la vida en un accidente de alberca

Todo parece indicar que la familia Aguilar se encuentra pasando por momentos muy complicados, luego de confirmarse el fallecimiento de uno de los integrantes, se trata de su perrito pug, Chancho, luego de cinco años con ellos.

Esta noticia tomó por sorpresa a la familia, quienes el fin de semana pasado compartieron que estaban disfrutando de un descanso, cuando las cosas se complicaron, pues el pequeño lomito y gran amigo de los integrantes de la familia sufrió un accidente.

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Murió el perrito de la familia Aguilar

Fue la propia Aneliz Aguilar, quien dio a conocer por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó un mensaje para despedirse de su gran amigo y no dudo en compartir algunas imágenes en donde muestran la cercanía que tenía con el lomito.

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“Este fin de semana falleció Chancho. Fue un gran compañero para toda la familia, pero sobre todo para mi mamá. Un verdadero forever puppy. Tenía apenas 5 añitos y sentimos que le faltaba mucho por vivir, pero nos quedamos con la paz de saber que siempre fue un perrito feliz, dormilón, cariñoso y muy amado. Vamos a extrañar sus ladridos roncos, sus ronquidos, su carita y toda la ternura que traía a la casa. Te queremos siempre, Chancho”

Tras esta noticia, toda la familia Aguilar no dudó en compartir su sentir sobre esta situación, entre ellas Ángela Aguilar, quien solo puso “Chanchito”, acompañado de un emoji de corazón blanco.

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