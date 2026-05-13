Clara Brugada invita a U2 a dar concierto en el Zócalo de la Ciudad de México

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aprovechó la sorpresiva presencia de la banda irlandesa en el Centro Histórico para reunirse con ellos y lanzarles una propuesta formal. La mandataria decidió invitar a la banda para dar un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Clara mostró la intención de que la agrupación se presentará de manera gratuita al igual que otros músicos en la plaza principal de la capital del país. La invitación fue bien recibida por U2, quienes mostraron su interés en presentarse ante los aficionados mexicanos que desean verlos.

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¿Cómo fue la invitación de Clara Brugada a U2?

La jefa de Gobierno aprovechó la presencia de U2 para reunirse con ellos y lanzarles una propuesta formal. Durante el encuentro, la mandataria les obsequió figuras de ajolotes decoradas al estilo de los alebrijes, un gesto que ella misma denominó en redes sociales como la acción de "ajolotizar" a la banda.

In the name of love!



La visita de @U2 nos recuerda que nuestra capital es un punto de encuentro para el arte y la cultura.



Los invitamos a venir a la plaza pública más importante del país, nuestro Zócalo capitalino, donde se ha hecho historia y que es referente cultural de… pic.twitter.com/xjFouHBC2h — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 13, 2026

El momento clave ocurrió cuando la jefa de Gobierno invitó directamente a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. a ofrecer un concierto gratuito en la Plaza de la Constitución. Brugada les expresó el profundo cariño que el pueblo mexicano siente por su música, asegurando que el Zócalo sería el escenario ideal para celebrar su legado.

¿Cuál fue la respuesta de U2 a la invitación de Clara Brugada?

Aunque la banda no confirmó una fecha inmediata, la respuesta de Bono fue alentadora para los seguidores. El líder del grupo mencionó que "aman la ciudad" y que les encantaría cumplir el sueño de regresar pronto a la capital del país; se sabe que la visita de U2 a la CDMX se debe a la grabación del videoclip de su nuevo sencillo "Street of Dreams".

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Este rodaje en locaciones como la Plaza de Santo Domingo ha alimentado los rumores de que México será una parada obligatoria en su gira mundial de 2027. La grabación del video coincidió con la Street Child World Cup 2026, reforzando el vínculo de la banda con causas sociales y deportivas en el país.

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