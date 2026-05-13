Christian Nodal demanda a famoso youtuber por supuesto daño moral.

Christian Nodal se encuentra en medio de una nueva polémica, esto debido a que el creador de contenido conocido como Zorrito Youtubero, dio a conocer que el cantante de regional mexicano ha interpuesto una demanda por daño moral en su contra. La noticia fue dada por el mismo influencer por medio de sus redes sociales.

El creador de contenido informó que el músico le interpuso una demanda, esto debido a que según el Nodal; fue culpa del influencer que se haya afectado la imagen pública del artista. Los usuarios rápidamente reaccionaron en redes sociales a la publicación hecha por Zorrito Youtubero.

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¿Por qué Nodal demandó a Zorrito Youtubero?

La demanda surge tras una serie de críticas constantes y comentarios punzantes por parte del influencer hacia la vida personal del cantante, especialmente tras su mediática relación y posterior matrimonio con Ángela Aguilar, así como los procesos legales previos con su expareja, Cazzu.

Según el equipo legal de Nodal, el contenido de Zorrito Youtubero ha cruzado la línea de la opinión pública para convertirse en una campaña de difamación y hostigamiento que afecta la imagen pública y la estabilidad emocional del artista. El recurso fue interpuesto formalmente ante las autoridades mexicanas bajo la figura de daño moral.

Reacción del influencer por la demanda de Nodal

Zorrito Youtubero ha reaccionado a través de sus plataformas con su característico tono irónico, confirmando que su reciente ausencia en redes sociales se debió precisamente a la notificación de este proceso. A pesar de la demanda, el creador de contenido sostiene que su labor se limita al humor.

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Hasta el momento, ni Christian Nodal ni sus representantes han dado declaraciones adicionales en video, prefiriendo que el asunto se resuelva estrictamente en los tribunales. Sin embargo, se espera que el proceso siente un precedente sobre la responsabilidad de los influencers al manejar información personal de las celebridades.

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