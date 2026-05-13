Marquesitas, dulces y repostería yucateca arrasan en la Semana de Yucatán en México

La Semana Yucatán en México, realizada en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, registra alta afluencia de visitantes y una fuerte demanda de productos yucatecos, situación que ha obligado a diversos expositores a resurtir mercancía antes del cierre del evento.

De acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Economía y Trabajo (SETY), los 270 expositores participantes, provenientes de 24 municipios del estado, reportan resultados positivos en ventas desde los primeros días de actividades. En la muestra participan negocios de alimentos, bebidas, textil, calzado, artesanías y joyería.

Entre los productos más solicitados destacan las marquesitas, los dulces tradicionales, las bebidas y la repostería yucateca, que se han convertido en algunos de los principales atractivos para las y los asistentes.

La marca Tere Cazola reportó una afluencia constante de clientes durante el evento. Gertaín Ortiz, integrante del equipo de la empresa, señaló que la demanda superó las previsiones logísticas iniciales, principalmente en productos como el pastel New York, zanahoria y queso de bola.

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En el caso de las marquesitas, expositores informaron que durante los primeros cinco días se comercializaron más de 4 mil 500 piezas. Lorena Zulú, representante de Marquesita la Nueva Tradición, indicó que el flujo de visitantes ha obligado a reabastecer insumos frescos constantemente.

Por su parte, Celia Zapata, representante de Marquesitas Yucatán, aseguró que el público visitante ya identifica el producto y lo busca directamente, especialmente las versiones elaboradas con Nutella y queso de bola, así como las tradicionales champolas.

En el área de dulces artesanales y bebidas, comerciantes también reportaron resultados favorables. Liliana Gutiérrez, de Dulces Tradiciones MinaKim, y Rogelio Evoli, de Rompope Casero Doña Margot, coincidieron en que varios productos se agotaron antes de lo previsto debido a la alta demanda.

Las y los expositores señalaron que la organización y promoción impulsadas por el Gobierno de Yucatán han contribuido a mantener una afluencia constante en el recinto. La Semana Yucatán en México permanecerá abierta hasta el domingo 17 de mayo, en horario de 10 de la mañana a 9 de la noche.