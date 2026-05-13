Reaparece plaga de langostas en Tenabo y enciende alerta entre productores

Una vez más hizo su aparición la plaga de Langostas de la variedad Saltonas, ubicados en la carretera que conduce a la costa de Tenabo a donde se exterminó una hectárea que apenas estaban saltando, dijo Manuel Álvarez Martín, coordinador del combate de la plaga. Quien aseguró que con la fumigación ya están muertas, pero si algunos campesinos ubican otra plaga, favor de avisar para no dejar vivos estos bichos que son muy voraces.

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Los pobladores de Tenabo siempre han mencionado a donde están los acrídidos, ya que en épocas pasadas han causado daño al sector agrícola y no se les puede dejar crecer y tampoco volar. En su mayoría ingresan del estado yucateco y últimamente hasta de Guatemala, y no podemos quedarnos de manos cruzadas, con la ayuda de los productores podemos avanzar, dijeron los combatientes quienes acabaron con una hectárea de los bichos.

En el mes anterior se combatió cerca de 10 hectáreas de los bichos, pero fue avistado por ganaderos del mismo rumbo a la costa y dieron aviso oportuno. Los insectos a los tres días se salieron y trataron de emigrar lejos, pero antes de cruzar la carretera federal, casi tras el Cobacam 07 de Tenabo, fue donde se exterminó y solo quedaron algunos que más adelante pueden dejar sus huevecillos. Se deben combatir y no se les puede dejar por la rapidez con la que se reproducen.

Manuel Álvarez Martín aseguró que, en las próximas lluvias que van a iniciar, será propicio para la aparición de los insectos, ya que es una temporada a donde emigran por el fresco. Pueden aparecer por Bécal y Calkiní cuando vienen por Valladolid o por Ticul, y se integran en la Biosfera de los Petenes. Hay que estar en alerta y que los productores, apicultores o en su caso los ganaderos den el aviso cuando sea avistado en cualquier parte de la región, y será de mucho provecho para los pobladores.

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JGH