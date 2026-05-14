Marichelo rompe el silencio y filtra mensajes tras su separación de Jorge D'Alessio

Hace unas semanas, Marichelo y Jorge D'Alessio, dieron a conocer que estaban pasando por una crisis matrimonial, la cual sorprendió a muchos usuarios y medios de comunicación, ya que eran considerados una de las parejas más queridas y estables del espectáculo. Sin embargo, pese a todo lo que se llegó a comentar, al parecer el cantante tiene un nuevo romance.

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De acuerdo con lo que se sabe, Jorge D'Alessio estaría comenzando una nueva relación, pues salieron a la luz algunas imágenes donde aparece junto a otra mujer que no es la madre de sus hijos. Fue por medio de la cuenta de ‘Chamonic’ en redes sociales, donde se compartió dicha información.

Marichelo rompe el silencio y revela mensajes de Jorge D'Alessio

Tras la fuerte polémica que ha generado dicha situación, Marichelo apareció de nuevo en redes sociales para revelar unos mensajes, pero sigue guardando silencio sobre la supuesta nueva pareja de Jorge D'Alessio.

En el Día de las Madres, la famosa compartió una fotografía junto a sus hijos y dejó un mensaje a los menores, donde afirma que es una mujer muy afortunada.

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"¡Por y para ustedes todo! Soy muy afortunada por ser su mamá, los amo con mi vida entera"

Sin embargo, cuando salieron a la luz las imágenes del nuevo romance de Jorge D´Alessio, Marichelo compartió una foto para celebrar el cumpleaños de su hermana, Anahí. Cabe mencionar que hasta el momento no ha dado más declaraciones sobre su separación.

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