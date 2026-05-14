¿Poncho de Nigris y Marcela Mistral se separan? Pareja lanza video y encienden las redes

Poncho de Nigris y Marcela Mistral han vuelto a encender las redes sociales por la noticia de una supuesta separación. Esto fue informado por la pareja en un video que generó sorpresa entre los seguidores por informar sobre diversos problemas que han tenido durante su matrimonio.

En el clip publicado la pareja reveló las diversas crisis matrimoniales que han pasado, estos comentarios y anécdotas sorprendiendo al público. Entre los comentarios hechos, Poncho y Marcela revelaron que estuvieron cerca de separarse tras un evento que vivieron relacionado a “La Casa de Los Famosos”.

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¿Realmente Poncho de Nigris y Marcela Mistral se separan?

La pareja lanzó un video donde Poncho de Nigris utiliza frases como "Nos andábamos divorciando", lo que inmediatamente encendió las alarmas de sus seguidores. En el material, el regiomontano explica que, tras participar en diversos proyectos, la desconexión con su pareja se volvió un reto difícil de superar.

La pareja comentó que una de las situaciones más complicadas fue cuando Poncho de Nigris ingresó a la primera temporada de “La Casa de Los Famosos”. Reality en donde el regiomontano quedó en tercer lugar, sin embargo, la separación de su pareja se volvió un factor difícil de llevar.

“Nos andábamos divorciando... Les voy a decir una cosa. Entras a un reality por tres meses, te desconectas de tu pareja y es difícil volver a conectar. Eso le pasó a Alexis Ayala, fue lo que te dije”, explicó el empresario a la cámara mientras su pareja se encontraba con él.

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