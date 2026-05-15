Intento de robo termina con un hombre sin vida y un lesionado en Prado Norte de Cancún

Un hombre sin vida y otro lesionado fue el saldo de una riña por intento de robo registrada durante la madrugada de este viernes en el fraccionamiento Prado Norte. El hecho generó la movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno, así como de paramédicos. De acuerdo con los primeros reportes, los involucrados se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Los hechos se registraron alrededor de las 2:10 de la madrugada, cuando vecinos de la zona reportaron a través del número de emergencias 911 a un grupo de hombres que se estaba peleando frente a la manzana 27 de la Supermanzana 260. Por tal motivo, personal del Complejo de Seguridad C5 activó los protocolos correspondientes y movilizó a elementos de la Policía Municipal, quienes se dirigieron a la calle Flor de Mayo con Mahahual.

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En el lugar, los oficiales se entrevistaron con vecinos de la zona, quienes indicaron que momentos antes un grupo de al menos cinco hombres había protagonizado una pelea e incluso portaban armas blancas. En el sitio fue localizado un hombre tirado sobre un charco hemático e inconsciente, así como otro sujeto que señaló que ambos caminaban por la zona cuando fueron atacados por desconocidos.

Momentos después arribaron paramédicos, quienes confirmaron que uno de los hombres ya había perdido la vida a consecuencia de múltiples heridas producidas con arma blanca. La segunda persona fue trasladada de emergencia al Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, donde se reportó su estado de salud como grave y con pronóstico reservado.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para preservar los indicios y notificaron a la Fiscalía General del Estado, por lo que personal de la Policía Ministerial de Investigación y Servicios Periciales acudió al sitio para iniciar las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo.

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De acuerdo con los datos recabados en el lugar, las víctimas aparentemente se encontraban bajo los efectos del alcohol cuando fueron interceptadas por tres sujetos armados con cuchillos, quienes presuntamente las lesionaron para asaltarlas.

Asimismo, vecinos de la zona fueron entrevistados como parte de las investigaciones, mientras las autoridades buscan imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los responsables de este homicidio.

De manera extraoficial, vecinos señalaron que los robos en la zona se han intensificado y que incluso conocen quiénes serían los responsables; sin embargo, por temor a represalias, han preferido guardar silencio. Indicaron además que no es la primera vez que ocurre un hecho violento en el área, pues recientemente un joven fue brutalmente golpeado presuntamente por mirar “de manera fea” a integrantes de un grupo delictivo.