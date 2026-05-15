Se ve desde el Centro: Fuerte incendio de maleza moviliza a emergencias en Siglo XXI, Campeche

Un fuerte incendio de maleza registrado la tarde de este viernes 15 de mayo en la avenida Siglo XXI de Campeche provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, el cierre parcial de la vialidad y una enorme columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad, incluso hasta el barrio de Guadalupe, en la zona centr.

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El siniestro abarcó varias hectáreas de terreno cubierto de maleza y avanzó rápidamente debido a las condiciones secas y la acumulación de basura en la zona. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego presuntamente habría iniciado por el denominado efecto lupa, lo que provocó que las llamas se extendieran en cuestión de minutos.

La situación empeoró conforme avanzaba la tarde, ya que el incendio comenzó a acercarse peligrosamente a la unidad habitacional Siglo XXI, generando preocupación entre los habitantes del sector. Ante el riesgo, las autoridades cerraron el paso sobre la avenida principal para evitar accidentes, debido a que la visibilidad se volvió prácticamente nula por el denso humo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, policías estatales y diversas unidades de emergencia arribaron al lugar para combatir las llamas, mientras más unidades de rescate continuaban llegando al sitio para reforzar las labores de contención.

Automovilistas y motociclistas enfrentaron severas complicaciones para circular por la zona, ya que el humo afectaba directamente la respiración y la vista. Incluso algunos conductores tenían que advertir su paso ante la imposibilidad de observar claramente la carretera.

Además, trascendió que en la parte trasera del área afectada comenzó a registrarse otro incendio, situación que incrementó la movilización de los cuerpos de emergencia y obligó a extremar precauciones entre vecinos y conductores.

Hasta el cierre de esta edición, los bomberos continuaban trabajando para sofocar las llamas y evitar que el fuego alcanzara viviendas cercanas o se extendiera hacia otras áreas de maleza. No se reportaban personas lesionadas, aunque las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar transitar por el sector mientras continúan las labores de control.

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JGH