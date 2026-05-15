Pobladores de Cancepchén, Felipe Carrillo Puerto retienen vehículo de CFE por poste dañado

Hartos de que no sean escuchados por los representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el cambio de un poste de concreto dañado, que sostiene la red eléctrica y que representa un serio peligro, habitantes de la comunidad maya de Cancepchen, determinaron retener el vehículo de la paraestatal y lo estarán liberando, tras el cambio de dicho poste.

Los hechos se registraron por la mañana en la comunidad de Cancepchén, cuando los habitantes de esta localidad, aprovecharon que un vehículo de la Comisión Federal de Electricidad se encontraba realizando algunas diligencia en el pueblo y decidieron retenerlo, al colocarle piedras y troncos en las llantas de la unidad para evitar que se retirara.

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Según se pudo indagar, el origen del problema, es un poste dañado desde hace mas de dos meses, en una de las calles de la comunidad, y que en varias ocasiones ha sido reportado a la paraestatal, y sin que tengan una respuesta favorable. Pese a que el poste en cualquier momento pudiera desplomarse y provocar algún daño.

Tal parece que el poste se encontraba destrozado en el tronco y solamente se encuentra sostenido por los cables de la red eléctrica, daño que fue provocado por un trailer que pasó por el lugar y sin calcular sus dimensiones termino colisionándolo.

Situación que las autoridades de la comunidad reportaron de lo sucedido y se realice el cambio del poste y sin recibir una respuesta, la mañana de este día, los habitantes de la comunidad de Cancepche,