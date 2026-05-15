15 de mayo: tradición centenaria para honrar a los docentes

Cada 15 de mayo, México celebra el Día del Maestro, una fecha dedicada a reconocer la labor de millones de docentes que forman a niñas, niños y jóvenes en las aulas del país. Aunque actualmente es una de las celebraciones más importantes dentro del calendario educativo, su origen se remonta a más de un siglo.

La conmemoración fue establecida oficialmente en 1917, cuando el entonces presidente Venustiano Carranza decretó que el 15 de mayo sería dedicado a homenajear a las y los maestros mexicanos.

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La propuesta surgió un año antes en el Congreso de la Unión, impulsada por los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca, quienes consideraban necesario reconocer públicamente el trabajo docente en el país.

La fecha no fue elegida al azar: el 15 de mayo coincide con la festividad de San Juan Bautista de La Salle, patrono universal de los educadores, y también recuerda la toma de Querétaro en 1867, hecho histórico que marcó la caída del Segundo Imperio Mexicano.

Desde entonces, el Día del Maestro se convirtió en una tradición nacional en la que escuelas, autoridades y alumnos realizan homenajes, ceremonias y festivales para destacar la importancia de la educación y el trabajo docente.

Con el paso de los años, la celebración también ha servido para anunciar mejoras laborales, aumentos salariales y apoyos al magisterio mexicano, además de abrir espacios para reflexionar sobre los retos del sistema educativo nacional.

Actualmente, millones de estudiantes y familias reconocen cada 15 de mayo el esfuerzo de maestras y maestros, quienes además de impartir conocimientos, se convierten en guías, consejeros y figuras fundamentales para el desarrollo social del país.