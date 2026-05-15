Detienen a dos hombres por posesión de más de 78 dosis de presunta droga en Tulum

Dos hombres fueron detenidos en Tulum durante un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, luego de que presuntamente les fueran aseguradas más de 78 dosis de narcóticos entre marihuana y crack, informaron autoridades encargadas de la intervención.

La detención, de acuerdo a la versión oficial, como parte de los recorridos y operativos implementados en el municipio dentro de las acciones de vigilancia y combate al narcomenudeo que mantienen corporaciones estatales, federales y municipales en distintos puntos de la ciudad.

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De acuerdo con la información preliminar, los detenidos fueron identificados como Alfredo “N”, alias “Fred”, de 28 años de edad y originario de Veracruz, así como Jacinto “N”, alias “Chinto”, de 23 años, originario del estado de Chiapas.

Según el reporte oficial, a ambos sujetos les fueron aseguradas diversas dosis de presuntos narcóticos distribuidas entre marihuana y crack, sumando más de 78 envoltorios que quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum, agentes de la Fiscalía General del Estado y personal del Ejército Mexicano, quienes realizaron la puesta a disposición de los detenidos ante el Ministerio Público.

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Aunque las autoridades no precisaron el punto exacto donde ocurrió la intervención, este aseguramiento se suma a otros operativos realizados recientemente en Tulum relacionados con delitos contra la salud, principalmente por distribución de droga en pequeñas cantidades.

La presencia constante de fuerzas de seguridad en colonias, vialidades y zonas consideradas de atención prioritaria ha derivado en cateos, revisiones y detenciones que forman parte de la estrategia de vigilancia implementada en el municipio ante el incremento de hechos relacionados con el narcomenudeo.

Tras su aseguramiento, los dos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se abrió la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica en las próximas horas.