Comerciantes alistan Feria de Regreso a Clases 2026 en Ciudad del Carmen

Con el objetivo de garantizar que la próxima Feria de Regreso a Clases, organizada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), tenga un impacto positivo ante el contexto económico actual, comerciantes del ramo se reunieron con autoridades para buscar mecanismos que beneficien tanto a los padres de familia como a los proveedores locales.

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Aunque faltan algunos meses para su realización, los comerciantes iniciaron con la organización de la edición 2026. El grupo espera instalarse nuevamente en el parque Tila, sede tradicional del evento desde hace más de 30 años. Sergio Alberto Martínez Herrera, participante de la feria, explicó que una comitiva de comerciantes viajó recientemente a San Francisco de Campeche para reunirse con la delegada estatal de Profeco y afinar detalles sobre la logística, permisos y coordinación del evento.

Por su parte, el comerciante Eleuterio Castro Verdejo indicó que, aunque la intención es mantener la sede en el parque Tila, todavía dependen de los acuerdos con el Ayuntamiento de Carmen, instancia que administra dicho espacio público. Adelantó que se realizará una segunda reunión en Ciudad del Carmen, donde las autoridades estatales acudirán para concretar los últimos detalles del permiso municipal.

Comerciantes reconocieron la difícil situación económica y la competencia de grandes cadenas. / Perla Prado Gallegos

Los organizadores estiman que la feria podría instalarse entre el 6 y el 8 de agosto, considerando que el inicio del ciclo escolar está programado para finales de ese mismo mes. El escaparate comercial reunirá a vendedores de mochilas, útiles escolares, uniformes, calzado y otros artículos relacionados con la educación.

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Finalmente, los participantes reconocieron que enfrentan una fuerte competencia por parte de las cadenas comerciales y tiendas de autoservicio, sumado a la complicada situación económica que atraviesa la isla. Sin embargo, defendieron que la feria ofrece productos de calidad y trato directo, con precios accesibles y la posibilidad de negociar costos, ventajas que no existen en los grandes consorcios, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a respaldar al comercio local.

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JGH