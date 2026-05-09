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Ellos son los cantantes que van a estar en la Inauguración del Mundial 2026 en México

El Mundial 2026 contará con tres ceremonias inaugurales en México, Canadá y Estados Unidos.

Por Redacción Por Esto!

9 de may de 2026

1 min

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Ellos son los cantantes que van a estar en la Inauguración del Mundial 2026 en México
Ellos son los cantantes que van a estar en la Inauguración del Mundial 2026 en México / Instagram:fifaworldcup

A tan solo unos cuantos días del arranque del Mundial 2026, algunos aspectos han salido a la luz, entre los más importantes, es que se contará con 3 ceremonias de inauguración: México, Canadá y EU.

Será en nuestro país en donde comience la magia del deporte, donde se contará con la presencia de varias personalidades del espectáculo nacional y otras internacionales.

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¿Qué cantantes van a estar en la inauguración del Mundial 2026 en México?

Se detalló que México será el encargado de abrir esta trilogía de ceremonias el próximo 11 de junio de 2026, con un espectáculo previo al encuentro inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Se reveló que durante este evento inaugural, se contará con la presencia de varias personalidades, entre los que destacan:

Raúl Jiménez celebró su cumpleaños frente a la Copa del Mundo.

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  • Alejandro Fernández
  • Belinda
  • Danny Ocean
  • J Balvin
  • Lila Downs
  • Los Ángeles Azules
  • Maná
  • Tyla

La ceremonia comenzará 90 minutos antes del partido inaugural y las puertas del estadio se abrirán 4 horas antes para ofrecer actividades especiales, dinámicas y experiencias únicas para los aficionados.

Posteriormente, Canadá realizará su ceremonia en el Estadio Toronto, donde el espectáculo comenzará 90 minutos antes del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. Entre los artistas que participarán en Canadá aparecen:

  • Alanis Morissette
  • Alessia Cara
  • Elyanna
  • Jessie Reyez
  • Michael Bublé
  • Nora Fatehi
  • Sanjoy
  • Vegedream
  • William Prince

Mientras que para Estados Unidos:

  • Katy Perry
  • Future
  • DJ Sanjoy
  • Lisa de Blackpink
  • Marilina Bogado
  • Anitta
  • Rema

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