Ellos son los cantantes que van a estar en la Inauguración del Mundial 2026 en México

A tan solo unos cuantos días del arranque del Mundial 2026, algunos aspectos han salido a la luz, entre los más importantes, es que se contará con 3 ceremonias de inauguración: México, Canadá y EU.

Será en nuestro país en donde comience la magia del deporte, donde se contará con la presencia de varias personalidades del espectáculo nacional y otras internacionales.

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¿Qué cantantes van a estar en la inauguración del Mundial 2026 en México?

Se detalló que México será el encargado de abrir esta trilogía de ceremonias el próximo 11 de junio de 2026, con un espectáculo previo al encuentro inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Se reveló que durante este evento inaugural, se contará con la presencia de varias personalidades, entre los que destacan:

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Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

La ceremonia comenzará 90 minutos antes del partido inaugural y las puertas del estadio se abrirán 4 horas antes para ofrecer actividades especiales, dinámicas y experiencias únicas para los aficionados.

Posteriormente, Canadá realizará su ceremonia en el Estadio Toronto, donde el espectáculo comenzará 90 minutos antes del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. Entre los artistas que participarán en Canadá aparecen:

Alanis Morissette

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Michael Bublé

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince

Mientras que para Estados Unidos:

Katy Perry

Future

DJ Sanjoy

Lisa de Blackpink

Marilina Bogado

Anitta

Rema

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