Luis Felipe Tovar reveló que estuvo cerca de perder la vida por un accidente en la calle

Hace poco, Luis Felipe Tovar sorprendió al público al revelar que vivió uno de los momentos más complicados de su vida, pues compartió que sufrió un accidente mientras caminaba por la calle, una situación que lo hizo pensar sobre muchas cosas.

El director y actor decidió abrir su corazón y compartió los momentos tan tensos que vivió en 2022, cuando se le cayó uno de sus audífonos y sin pensarlo trató de recuperarlo, pero estuvo cerca de ser atropellado por un auto que iba pasando.

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Esta experiencia lo marcó a tal grado que lo dejó asustado y muy reflexivo sobre lo que vivió:

“El otro día me iban a atropellar y quedé espantadísimo, lo que pasa es que se me cayó un audífono y por ir a buscar el audífono, me iban a atropellar”

Ante esto, Luis Felipe Tovar comentó que tiene más conciencia de lo vulnerable que se puede llegar a ser la vida y la importancia que se debe de tener al cuidado de la salud, mantener un equilibrio en todo lo que hace, mientras sigue trabajando como maestro y actor.

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Aunque también reveló la forma en que le gustaría perder la vida, pues no quiere una muerte violenta.

“Yo quiero morir en mi cama, rodeado de la gente que me ama. Yo valoro mucho la vida, cada que salgo al escenario es para mí una oportunidad más, siempre doy lo mejor de mí mismo, dejo el alma en el escenario”

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