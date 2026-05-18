Tráiler derriba poste e intenta huir en Ciudad del Carmen

La tarde de este lunes se registró una intensa movilización por parte de agentes de la Dirección de Seguridad Pública, luego de que un tráiler presuntamente derribara un poste de telefonía e intentara darse a la fuga en calles de la colonia Petrolera, en Ciudad del Carmen.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 58, entre las avenidas Concordia y Aviación. De acuerdo con los primeros reportes, el operador de un tractocamión Scania, color blanco con verde y placas federales, enganchó cables con la caja de la pesada unidad, lo que provocó el derribo de la estructura de madera propiedad de la empresa Telmex.

Testigos señalaron que, tras el incidente, el conductor continuó su marcha sin detenerse, por lo que se reportó la situación a los números de emergencia. De inmediato, elementos policiacos desplegaron un operativo de búsqueda para ubicar el vehículo.

Durante su intento de escape, el tráiler avanzó sobre la avenida Periférica con dirección hacia el reloj de las Tres Caras y posteriormente tomó la avenida 10 de Julio, presuntamente con la intención de salir rumbo a la capital del estado.

Fue sobre la avenida Cuatro Carriles, a escasos metros del conocido Puente Fantasma, donde al menos dos patrullas lograron interceptar la pesada unidad.

En el lugar, el chofer aceptó que los cables se habían atorado en la caja del tráiler; sin embargo, aseguró que nunca se percató de que el poste se había venido abajo. La unidad quedó asegurada momentáneamente mientras el operador daba aviso a su aseguradora y peritos de Tránsito realizaban el deslinde de responsabilidades.

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JGH