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Campeche / Sucesos

Automovilista le corta el paso y deja lesionado a motociclista en Santa Lucía, Campeche

Un motociclista fue trasladado al hospital tras ser embestido por un automóvil que le cortó la circulación en el cruce de la avenida Gobernadores y la calle 114, en Campeche.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

18 de may de 2026

1 min

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Un motociclista resultó lesionado tras chocar contra un automóvil en el barrio de Santa Lucía.
Un motociclista resultó lesionado tras chocar contra un automóvil en el barrio de Santa Lucía. / Dismar

Un motociclista resultó con diversas lesiones en el cuerpo luego de chocar contra un automóvil en las inmediaciones del barrio de Santa Lucía, donde fue necesaria la intervención de paramédicos para brindarle los primeros auxilios y, posteriormente, trasladarlo a un hospital.

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El percance ocurrió sobre la avenida Gobernadores. Al llegar al cruce con la calle 114, el conductor de un coche intentó dar vuelta con dirección al barrio de Santa Lucía sin percatarse del paso de la motocicleta, la cual circulaba con preferencia rumbo a la avenida Hidalgo, lo que generó un aparatoso corte de circulación y el posterior impacto.

Elementos policiacos arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. Las unidades involucradas fueron aseguradas y el caso se turnó ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

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JGH

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