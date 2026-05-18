Campeche votará 40 proyectos de obra pública en consulta ciudadana

Los ocho municipios que participarán en la Consulta de Presupuesto Participativo el próximo 5 de julio presentaron un total de 40 proyectos de obra para ejecutar en el 2027. Las propuestas están distribuidas de la siguiente manera: 12 para Campeche, 10 para Hecelchakán, 5 para Champotón, 4 para Seybaplaya, 3 para Candelaria, 3 para Escárcega, 2 para Palizada y solo uno para Carmen.

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Los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) expusieron los proyectos que se someterán a consulta, por lo que convocaron a la ciudadanía a informarse y participar. Las autoridades electorales expresaron su confianza en lograr un porcentaje elevado de participación ciudadana en este primer ejercicio, tomando como referencia que en los comicios ordinarios la entidad supera el 60 por ciento de sufragios.

Asimismo, dieron a conocer que próximamente firmarán un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación, debido a que la mayoría de las mesas de votación se instalarán en planteles escolares. En dichos espacios se colocarán 30 urnas electrónicas que fueron proporcionadas en comodato por el Instituto Electoral del Estado de Coahuila.

Por su parte, la consejera electoral Victoria Rocío Palma Ruiz destacó que es la primera vez que se efectúa una consulta de presupuesto participativo en la entidad. Subrayó que la ciudadanía tiene una oportunidad histórica para influir en las decisiones que impactan directamente en sus comunidades, identificando necesidades, proponiendo soluciones y decidiendo en qué proyectos deben invertirse los recursos públicos, lo que fortalece el compromiso colectivo y la confianza en las instituciones.

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JGH