Cazzu lanza fuerte mensaje a programas que la han criticado: “Así somos y nos va bien”

Fue durante su presentación en Querétaro, que Cazzu detuvo su presentación para confrontar de manera contundente y con ironía a los programas de televisión y espectáculos que suelen criticar su vestuario y su apariencia física. Siendo un momento que se volvió viral en redes y siendo apoyado por su público.

Como parte de su gira Latinaje Tour, la cantante argentina visitó el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez en Santiago de Querétaro. Fue en este espacio que la artista decidió responder a los shows que la han criticado durante los últimos meses, respondiendo a los comentarios sobre su físico.

Noticia Destacada Cazzu frena concierto en Tecate Emblema para pedir que cesen burlas contra Christian Nodal

¿Qué dijo Cazzu a los programas que la han criticado?

Frente a miles de asistentes, Cazzu imitó las voces de los conductores de entretenimiento que opinan sobre los cuerpos ajenos. Con tono burlón, la trapera recreó los comentarios que espera escuchar en los medios, diciendo: "Mañana yo aparezco en esos programas que hablan mal y dicen: 'El pantalón está bien cortito, tiene mucha celulitis”.

Lejos de mostrarse afectada, la cantante argentina respondió con seguridad: “Así somos y nos va bien... nada de andarse metiendo cosas raras", una frase que desató la euforia y los aplausos del público. En redes sociales, los usuarios vincularon sus declaraciones como una indirecta directa hacia programas mexicanos como Ventaneando.

Aprovechando la atención, la artista se sinceró sobre la presión estética de subir a un escenario y la falsa expectativa de perfección. Cazzu cerró con un emotivo mensaje de aceptación y amor propio: "Yo soy así, yo tengo mis imperfecciones, somos muy parecidas. Quiéranse como son, quieran sus cuerpos, respeten sus cuerpos. No hagan caso a los comentarios para no lastimar su cuerpo. Cuídense, chicas"

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal