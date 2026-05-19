Joaquín Díaz Mena se reúne con presidente de la SCJN para fortalecer justicia en Yucatán

El gobernador constitucional de Yucatán, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, sostuvo una importante reunión de trabajo con la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, con el objetivo de reforzar la coordinación institucional entre los poderes y garantizar una justicia accesible, sólida y con sentido social.

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A través de sus redes sociales, el mandatario yucateco detalló que el encuentro sirvió para dialogar sobre temas clave como el respeto entre poderes, la gobernabilidad y la construcción de condiciones de certeza que impulsen el desarrollo del estado.

“En Yucatán creemos en el respeto entre poderes, en las instituciones y en el diálogo como base para construir gobernabilidad, paz social y condiciones de certeza que permitan seguir impulsando el desarrollo de nuestro estado”, escribió Díaz Mena en su publicación.

El gobernador agradeció la recepción y la disposición de la Ministra Presidenta para fortalecer la colaboración en beneficio del país y, particularmente, de la entidad yucateca. Esta reunión se enmarca en la política de Díaz Mena de mantener un diálogo abierto con las instituciones federales, en un contexto donde el estado se posiciona como uno de los de mayor estabilidad y crecimiento en el sureste del país.

Aunque hasta el momento ni la SCJN ni el Gobierno del Estado han emitido un comunicado oficial adicional con detalles técnicos, se anticipa que esta colaboración derive en acciones concretas para agilizar la impartición de justicia en la entidad.

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