Olivia Collins explota en contra de Imelda Tuñón y lanza polémico mensaje

Todo parece indicar que las cosas para Imelda Tuñón se siguen complicando en temas legales, desde que comenzó a tener problemas con Maribel Guardia, muchas personas del espectáculo le han mostrado su apoyo a la famosa actriz. Una de ellas es su amiga, Olivia Collins, quien en repetidas ocasiones ha externado su opinión sobre la joven.

La actriz no ha dudado en defender a su amiga Maribel Guardia ante toda la situación tan complicada que vivió con Imelda Tuñón, por lo que ahora ha cuestionado el talento de la joven, aunque también la invitó a mostrar las pruebas que tiene contra José Manuel Figueroa.

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Olivia Collins explota contra Imelda Tuñón

Para nadie es una sorpresa la gran amistad que tienen Olivia Collins y Maribel Guardia, pues han pasado por muchas cosas juntas, tanto personales como profesionales. Por lo que la también cantante habló contundente sobre Imelda Tuñón, esto dijo en un encuentro con varios medios de comunicación.

“No sabe hacer nada la niña. No tiene talento, ni tiene angelito tiene diablito, ¿entonces qué va a hacer cuando se acabe de hablar de Maribel, de José Manuel, de Julián..? Claro, ahí es donde se le ve el cobre”

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En ese momento, también le preguntaron sobre la polémica que vive Imelda Tuñón con José Manuel Figueroa, quien no dudo en actuar de manera legal por presunto daño moral y violencia mediática y familiar. En ese sentido, Olivia Collins le lanzó un reto a la joven.

"Si tiene pruebas que las saque, es una acusación muy seria, muy grave. Entonces José Manuel tiene todo el derecho de defenderse, pero siempre va a quedar la duda nada más porque le dio la gana hablar a esta (…) Dice pura tontería"

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